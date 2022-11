Beste Zeeuwse turner ooit trainde zelfs op een paard in de huiskamer

Leonie Ton na Nederland­se titel: ‘Mensen zouden me voor gek verklaren dat ik meedeed’

Afgelopen zaterdag werd duuratlete Leonie Ton uit Wissenkerke Nederlandse kampioene in het ultra trailrunning. Voor wie het niet weet, bij ultra trailrunning horen in principe alle afstanden langer dan de marathon en het gaat over onverharde terreinen. Bij de wedstrijd van dit weekend, die dwars door Limburg voerde, bleef de 47-jarige Ton de nummer twee zo’n twintig minuten voor. De in totaal 100 kilometer legde ze in een tijd van 10.15.32 uur af.

30 oktober