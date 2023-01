Bereket Petersen is een klasse apart tijdens de Scheldesportcross

Bereket Petersen van AV’56 liep in de Koolesport crosscompetitie al een paar keer in de prijzen, maar in de negende editie van de Scheldesportcross was hij de allerbeste. De atleet liep al zijn achtervolgers op flinke achterstand. Marieke Mullaert van De Wielingen boekte bij de vrouwen in Westdorpe haar vierde overwinning van de competitie en is nu bij nog een tweede plaats zeker van de eindzege.

In een zonnig, maar koud Westdorpe liet Bereket Petersen al na start zien dat hij voor de zege ging. Na de kleine ronde had hij al een flinke voorsprong op een drietal, met Sander Post, Sander d’Hont en Bart Heshof. De achtervolgers Arjen de Feijter, Arnoud Rijk, Daan Salomé kregen steeds meer licht te zien op de kop. Vervolgens moest Sven Vermeulen zijn eerste plaats H45 in de competitie verdedigen tegen Johan Karelse.

In de rest van de wedstrijd over tien kilometer hield Petersen zijn voorsprong ruimschoots vast, om te finishen in 36 minuten en 33 seconden. Sander d’Hont had zich los gemaakt van het achtervolgende groepje en verwees in 37:17 Sander Post naar de derde plaats overall, nipt voor Bart Heshof. Martijn de Kok, lijstaanvoerder in de competitie, bleef met een lichte blessure aan de kant.

Lammetjes

Dierenarts Marieke Mullaert liep de achtervolgende vrouwen op flinke achterstand met een finish in 44:38. Durby Meijboom klopte na 46:41 haar rivale Emma van Mourik, die 47:13 nodig had voor de tien kilometer. ,,Ik zou graag bij de prijsuitreiking zijn over twee weken in de Grevelingen, maar dan moet ik mijn dienst om kunnen zetten. Dat zal moeilijk worden, omdat rond die tijd veel lammetjes worden geboren, wat het leukste van mijn vak is”, liet winnares Mullaert weten.

De korte cross werd een dubbele zege voor de familie Engels. Zoon Ivar finishte overall als eerste en moeder Anjolie was goed voor haar zesde zege bij de vrouwen.