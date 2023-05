Benelux Tour brengt profpeloton onder een nieuwe naam naar Sluis

Broers Ruud en Wout Martens spelen cruciale rol bij tennissers Animo

In de topklasse van de landelijke tenniscompetitie zette TC Animo een belangrijke stap in de richting van lijfsbehoud, door in en van concurrent Nootdorp met 4-2 te winnen. Cruciaal was de winst van Ruud Martens (28) en zijn jongere broer Wout (22) in de afsluitende dubbel, waarbij de Koewachtenaren in Terneuzense dienst in de supertiebreak drie matchpoints wisten weg te werken.