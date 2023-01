Ben Provoost start NK met dubbele remise

Het handbal in Hulst groeit, met eindelijk een mannenteam; ‘Deze groep is nog wel jong en onervaren’

De handballers Raymond Verburg en Erwin Bel speelden in 1995 samen bij HVSV in Terneuzen. Nu zijn ze weer teamgenoten, bij Novitas in Hulst. Dat heeft sinds dit seizoen een mannenteam.

20 december