Belgische wereldtopper geeft woensdag crossclinic in Axel

Desalle werd afgelopen seizoen derde in de MXGP, achter de ongenaakbare Jeffrey Herlings en de Italiaan Antonio Cairolo. Tegenwoordig is de 29-jarige Waal fabrieksrijder bij Kawasaki.

Voor de achtste keer in successie keijgt het Smitschorre-circuit een jeugd-clinic verzorgd door een motorcrosstopper. Desalle zal de jeugd van de Stichting Jeugd MX Zeeuws Vlaanderen onder handen nemen, plus jeugdrijders die werden uitgenodigd door organisator RES-Axel.

De in La Louvière geboren Desalle maakte al op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de hoogste categorie in het Duitse team van Kurz-Suzuki. Zijn grote doorbraak kwam in 2009, toen hij was overgestapt naar het Lierse LS team uitkomend met een Honda. Hij sloot het WK af op de derde plaats.