Belgische media verwachten Van Aert niet in Vestingcross in Hulst

Wielrenner Lars Oreel is blij met tweede kans als prof: ‘Had het niet meer verwacht’

Lars Oreel had de hoop de begin dit jaar min of meer laten varen. Nadat hij eind 2019 het continentale circuit met een zure nasmaak verliet, nam hij zich voor om ooit terug te keren op hetzelfde niveau. Een coronabesmetting wierp hem daarna ver terug, maar de passie voor de wielersport bleef. In 2022 krabbelde hij op en was hij beter dan ooit. De Goesenaar is blij dat hij is beloond met een nieuwe kans bij Metec-Solarwatt. ,,Ik grijp dit met beide handen aan”, klinkt het vastberaden.

8 november