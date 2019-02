Behulpzame moeder redt met reservefiets Vestingcross van renster uit Wolphaartsdijk

Een vrouw uit de Achterhoek bood uitkomst. De moeder van een nieuweling - een jongen dus - gaf hun reservefiets. ,,Dat was drie minuten voor de start”, vertelde de pas veertienjarige veldrijdster. ,,Ik had er dus nog geen meter mee gereden voordat we vertrokken.”

Vader Kees: ,Maar we waren er natuurlijk superblij mee. Anders was de Vestingcross nog voor de start voorbij geweest voor Rosita. Nu was het een kwestie van: zadel naar beneden en rijden! En die nieuweling had nu dus zelf geen tweede fiets meer.”

En op die leenfiets ging het nog niet zo verkeerd met de jonge Bevelandse. ,,Het was zwaar, maar wel te doen”, liet ze weten. In de buurt van het podium kwam Reijnhout echter niet.