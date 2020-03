Behalve voetbal ook andere Zeeuwse sporten getroffen door het coronavirus

Coronavi­rus zette streep door World Cup van De Vries: ‘Nu vakantie gevierd in Dubai’

10 maart WILHELMINADORP - Voor mountainbikester Didi de Vries (22) begon het mountainbikeseizoen met een teleurstelling. De wereldbekerwedstrijd in Dubai ging, terwijl ze er al zat, niet door vanwege het coronavirus. ,,Voordat we gingen, hadden we er al expliciet naar gevraagd”, vertelt ze na terugkomst in Wilhelminadorp. ,,De organisatie en het koninklijk huis van de Verenigde Arabische Emiraten hadden groen licht gegeven. Dus iedereen was gewoon afgereisd...”