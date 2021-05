Beachvolleybaltopper uit Hulst vindt op Aruba de rust die hem beter moet maken

De omstandigheden op het eiland stonden in schril contrast met die in Nederland, zowel op het gebied van klimaat als coronamaatregelen. Waar in februari de schaatskoorts in Nederland aanwakkerde, liep Boehlé te zweten in de blakende zon. ,,Het was eigenlijk constant 30 graden’', vertelt hij. ,,Heel fijn dat we de afgelopen maanden op Aruba hebben kunnen trainen. Het was de vierde keer dat ik er was. Ik ken het eiland door en door en zou er kunnen wonen. Eigenlijk hoefde ik niet terug.’'