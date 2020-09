Beachvolleyballer Boehlé uit Hulst: ‘Ik keek om me heen en dacht: ‘Wat doe ik hier?’

UTRECHT – Beachvolleyballer Dirk Boehlé, afkomstig uit Hulst, is vrijdag doorgedrongen tot de zaterdagse play-offs van King of The Court, een spectaculair evenement in Utrecht. De Zeeuws-Vlaming weet dat het heel lastig wordt om samen met Mart van Werkhoven de finale te bereiken. ,,Het niveau is hier krankzinnig hoog”, zei Boehlé na zijn optreden. ,,In deze ronde zaten alleen maar topteams. Ik keek om me heen en dacht: ‘Wat doe ik hier?’

Het Nederlandse duo plaatste zich donderdag rechtstreeks voor de tweede ronde. Maar daarin kwamen Boehlé en Van Werkhoven een dag later tekort voor rechtstreekse kwalificatie voor de halve finales. Ze werden vierde en zijn veroordeeld tot de tussenronde, de play-offs.

King of The Court is een bijzonder concept, waarbij vijf tweetallen voortdurend rouleren en rally’s tegen elkaar spelen. Wie de rally verliest, moet weer achter in de rij aansluiten. Tijdens de 15 minuten speeltijd is het de bedoeling zo veel mogelijk punten bijeen te slaan.

In Utrecht, waar een indrukwekkende arena is verrezen bij de Jaarbeurs, doen veel wereldtoppers mee. Voor allen is King of the Court het eerste internationale toernooi nadat het coronavirus de sportwereld op z’n kop zette. Alle deelnemers zitten gedurende het evenement in een zogenoemde bubbel, net als de renners van de Tour de France.

,,Het opnemen tegen de wereldtop is een enorme uitdaging voor ons”, gaf Boehlé aan, die nog niet zo lang met Van Werkhoven samenspeelt. ,,We waren blij dat het publiek in dit mooie stadion achter ons ging staan. Daar hopen we zaterdag weer op.”