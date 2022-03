BC Vlissingen wint niet na maandenlange onderbreking

update Shirin van Anrooij pakt leiders­trui World Tour na fenomenaal optreden in Strade Bianche

SIENA - Wielrenster Shirin van Anrooij heeft zaterdag haar debuut in de Strade Bianche, de eerste wedstrijd in de World Tour van 2022, opgeluisterd met een negende plaats. Omdat de twintigjarige Kapelse de eerste in de klasse U23 was, pakte ze meteen de leiderstrui.

5 maart