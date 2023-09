BC Vlissingen leeft voort bij Marathon: ‘We hebben elkaar nodig om het basketbal op peil te houden’

Zeeuwse vrouwen schitteren in Europa: Baldé wint ironman in Wales, Verschuure tweede in Zwitser­land

Nelleke Baldé heeft zondag een ironman in Wales gewonnen. In de ruige omgeving van het kustplaatsje Tenby greep de triatlete uit Grijpskerke de eerste plaats in de categorie D40, in een totaaltijd van 11 uur, 31 minuten en 26 seconden over de in totaal 227 km. Monique Verschuure uit Yerseke werd bovendien tweede op de Powerman duatlon in Zwitserland.