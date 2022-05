BC Vlissingen heeft defensie niet op orde; meer dan 100 punten tegen

Atlete Noor Dekker is bijna alle mannen de baas in Oranjemui­den­loop

Noor Dekker uit Serooskerke zorgde in de Oranjemuidenloop met de tweede plaats overall voor een prima prestatie. Ze finishte na 9,6 kilometer in een tijd van 33 minuten en 8 seconden. Dekker moest alleen haar trainer Wouter Verstraate, sinds kort woonachtig in Arnemuiden, voor laten gaan.

22 april