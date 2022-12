BC Vlissingen blaft wel naar koploper, maar bijt niet door

Er was berusting in sporthal Baskensburg in Vlissingen. Ongeveer twee derde van het duel met de nummer één uit Wijchen leidde de thuisploeg, maar van teleurstelling na de toch nog dikke nederlaag nauwelijks sprake. Angnoe: ,,We hebben niet de ploeg die per se mee wil doen bovenin. We moeten reëel zijn: we kunnen wel ambitieuze plannen maken, maar hebben niet het team om hogerop te gaan. Waar we nu staan, is prima. We zitten soms met blessuregevallen en zieke spelers. Het is al lang goed als we niet naar beneden hoeven kijken.”

BC Vlissingen zette in de voorbije weken een mooie serie van drie overwinningen neer. Dankzij de goede resultaten tegen Lokomotief 2, Virtus en The Black Eagles nestelde het team van Angnoe zich in de brede middenmoot. ,,Je ziet dat in deze competitie iedereen van elkaar kan winnen”, zei hij. ,,Vorige week, uit bij The Black Eagles, wonnen we nadat we de hele wedstrijd achter hadden gestaan. Vandaag speelden wij lange tijd beter dan de tegenstander, maar konden we dat niet volhouden. Dat is een beetje hoe het dit seizoen gaat, eigenlijk bij alle teams. Er is geen enkele club die er echt bovenuit steekt.”

Uitstekende verdediging

Dat BC Vlissingen lang tegen Wyba op voorsprong stond, kwam door een uitstekende verdediging. Angnoe had gezien dat de Gelderse ploeg graag van dicht bij de basket scoort en zorgde er daarom voor dat zijn ploeg juist dáár compact stond. Wyba moest het zoeken in schoten van rond de driepuntlijn, maar de ballen vielen er nauwelijks in. Tegelijkertijd kreeg BC Vlissingen aan de andere kant alle ruimte. Met name Thijs Beumer, uiteindelijk goed voor 22 punten, profiteerde daarvan.

Toen BC Vlissingen met een 32-23-voorsprong ging rusten, leek er geen vuiltje aan de lucht. Maar de coach was al beducht voor een opleving van Wyba in het derde en vierde kwart. ,,Ik heb het team daarvoor gewaarschuwd.” Maar de thuisploeg was niet bij machte om de tempoversnelling, die inderdaad vrijwel meteen werd ingezet, te volgen. ,,Hun nummer 12 (Thijs van Beek, red.) had opeens een goed mid range schot. En toen we daarop reageerden, pakte hun nummer 9 (Colin Roelofs, red.) het met vijf driepunters over. Toen was er voor ons geen houden meer aan.”

Komende zaterdag moet BC Vlissingen er weer staan tegen Arnhem Eagles, de nummer elf. Winst op Wyba had de ploeg bonuspunten opgeleverd, terwijl de punten in de slotwedstrijd van 2022 nodig zijn om een zorgeloos te kunnen blijven draaien.

Scores BC Vlissingen: Thijs Beumer 22, Raylin Jimenez 14, Fabian Salawanej 8, Roy Biesheuvel, Abdul Zombra en Benjamin Steenbeek 4, Bouke Schrik 2.