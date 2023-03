Basketbalsters Vlissingen zetten aspiraties kracht bij

BC Vlissingen speelde een prima wedstrijd tegen EBBC 2, dat slechts twee verliespunten meer had. Alleen in de openingsfase konden de Bosschenaren een vuist maken: 8-9. Daarna trok BC Vlissingen de wedstrijd naar zich toe met vlot lopende aanvallen. Via 19-11 werd de ruststand 40-25. In de tweede helft bleef het team van coach Astrid Franke domineren. De voorsprong werd uitgebouwd naar 52-31. EBBC 2 kwam nog even dichterbij tot 59-50, maar in de slotfase toonde BC Vlissingen zich oppermachtig.