Basketbalsters BC Vlissingen één zege van titel verwijderd

BC Vlissingen-Black Eagles 64-76 : Een goede start van BC Vlissingen leverde een 7-0-voorsprong op. Black Eagles trok de stand weer gelijk aan het einde van het eerste kwart: 16-16. Het tweede kwart was voor de thuisploeg, die ging rusten met een 41-34-voorsprong. In het derde kwart viel de Vlissingse aanval stil. Het geroutineerde Black Eagles profiteerde en nam de leiding over: 51-55. Het laatste kwart verliep rommelig. Bij 61-67 waren er nog kansen, maar de ploeg uit Rosmalen liet de zege niet meer glippen.

Octopus-BC Vlissingen 35-73: In Vught had BC Vlissingen weinig moeite met Octopus. Via 6-19 liep het team van coach Astrid Franke naar een 19-35-voorsprong bij rust. Ook na de pauze was BC Vlissingen veel sterker, waarbij maar liefst vijf speelsters in de dubbele punten kwamen. Via 29-55 liep de score op naar 35-73.