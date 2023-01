Basketbalsters BC Vlissingen blijven in titelrace

Peter Schunse­laar en Arjo Kousemaker brengen spanning terug in ZK dammen

De spanning is terug in het Zeeuws damkampioenschap. Door een gelijkspel van koploper Johnny de Leeuw tegen Peter Schunselaar en een overwinning van Arjo Kousemaker op Daaf Kasse is het verschil tussen De Leeuw en Kousemaker nog maar één punt.

21 januari