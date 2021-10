Basketballer uit Vlissingen wil via Marathon, Orange Lions en Feyenoord naar de Europese top

Van de Guchte en Arens eindigen voorin in barre koers Bin­che-Chi­may-Bin­che

5 oktober BINCHE - In de UCI 1.2 Binche-Chimay-Binche eindigde de Zeeuwse rensters Quinty van de Guchte en Maureen Arens in de kop van de uitslag. De wedstrijd over 117 kilometer over een heuvelachtig parkoers in België werd verreden onder barre weersomstandigheden met veel regen en wind.