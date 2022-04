Basketballer Buijs tekent contract bij Feyenoord

Organisa­tie ‘60 van Walcheren’ schenkt 1000 euro aan Roparun

VROUWENPOLDER - De organisatie van de 60 van Walcheren heeft een cheque van duizend euro uit kunnen reiken aan de stichting Roparun, dat als goede doel aan het evenement was gekoppeld. ,,Behalve op sportief gebied was het dus ook in financieel opzicht een geslaagde editie‘’, laat Rene Vader namens de organisatie van de Zeeuwse ultraloop tevreden weten.

5 april