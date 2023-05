Basketbalcoach Arjan de Bruin uit Kortgene herstelt snel van herseninfarct; ‘Een wereldwonder’

Milan Vader na 19 maanden terug op de mountainbi­ke: ‘Het is nog te vroeg om me al heel druk te maken over de Spelen’

Milan Vader (27) is terug op de mountainbike. De Middelburger maakt zich op voor zijn eerste wedstrijden in negentien maanden. ,,Natuurlijk is het wel even wennen”, zegt hij, ,,maar je zit er ook vrij snel weer in. Ik heb het zo lang gedaan, dat raak je niet zomaar kwijt.”