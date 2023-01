Barre tocht voor Hoondert in Dakar Rally, truck op zijn kant in duinpan

Met meer dan vier en een half uur vertraging stuurde Hoondert de Renault uiteindelijk over de finish van de eerste wedstrijdproef, als 30ste De winst in de openingsetappe ging naar Martin Macik (Iveco). De Tsjech leidde van start tot finish..

Hoondert was na afloop boos: ,,Door een fout van de organisatie mochten wij pas laat starten, als 38ste truck, terwijl we in de proloog zestiende waren geworden. En ze hadden ook nog eens onze snelheidsbegrenzer op 125 kilometer gezet. Daardoor kwamen we in het stof en in het donker te rijden. Totaal onnodig.”