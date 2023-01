Barre tocht voor Hoondert in Dakar Rally, truck op zijn kant in duinen

Voor de 56-jarige Bevelander ging het in de openingsetappe over ruim 600 kilometer in de eerste duinen mis. Zijn truck kwam op zijn kant terecht. Hij moest lang wachten op assistentie. In de slotfase van de etappe kwam Hoondert in een duinpan terecht. ,,Door een fout van de organisatie mochten wij pas laat starten, terwijl we in de proloog zestiende waren geworden. Daardoor kwamen we in het stof en in het donker te rijden. Trucks die ons probeerden te helpen, kwamen niet boven. Het is steil en kapot gereden.”

Zondagavond omstreeks halfnegen Nederlandse tijd was Hoondert dan eindelijk binnen, op de 30ste plaats, na een barre tocht van ruim acht uur. De eerste rit met start en finish in Sea Camp had zondag een lengte van 602 kilometer. De winst ging naar Martin Macik (Iveco). De Tsjech leidde van start tot finish.

Adwin Hoondert (56) is er in Saoedi-Arabië voor het eerst sinds 2016 weer bij. Samen met Jasper Riezebos en Edwin de Vos vormt hij het Riwald Team.

Proloog

Zaterdag eindigde de equipe in de proloog over 13 kilometer op de zestiende plek. De opening was lastiger dan verwacht. Hoondert had het parkoers een dag tevoren verkend, maar op de dag van de proloog lag het er heel anders bij. Er waren op het moment dat hij startte al 70 auto’s en 35 trucks overheen gegaan. ,,Die hadden de boel nogal overhoop gereden. Het was niet meer zo hard als ik had gehoopt. Het was onherkenbaar, zulke diepe sporen.”

Onderweg werd hij nog wat opgehouden door de wagen die voor hem was gestart, het stof dat van die MAN-truck kwam ontnam het het zicht. Over de zestiende tijd (69 tellen achter de nummer één, de Tsjechische equipe van Martin Macik) was Hoondert enigszins teleurgesteld. ,,Het was best een aardig proefje en heel geschikt om erin te komen. Ik had misschien op iets meer gehoopt.”

Maandag staat voor de trucks de tweede etappe van Sea Camp naar Alula op het programma, een rit met een lengte van 589 kilometer. De wedstrijdproef bedraagt 431 kilometer.