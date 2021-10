Bankdrukkende huisarts uit Terneuzen wordt weer vijfde op het WK

Tovaal speelt een kansloze wedstrijd tegen REL

17 oktober GOES – Op sportpark Het Schenge was de nieuwe trainer Adrián Gutiérrez Oviedo, een dag eerder in Goes gearriveerd, aandachtig toeschouwer. De Spanjaard zal beslist de indruk hebben gekregen dat hem een mooie taak wacht om Tovaal weer op de rails te krijgen. Tegen REL uit Etten-Leur had Tovaal helemaal niets in te brengen. Na een 0 – 24-achterstand bij rust verloor het kansloos met 5 – 60.