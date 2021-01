Avondklok dwingt duursporter Eelco Franckaert tot improviseren bij 24 uur sporten

Franckaert is al maanden in voorbereiding op zijn krachtsinspanning van komend weekeinde. Met zijn 24 uur sporten zamelt hij ook geld in voor onderzoek naar schildklierkanker. De teller op zijn sponsorpagina staat inmiddels op bijna 7300 euro, terwijl hij op een bedrag van 2400 euro mikte. Hij wil de uitdaging dan ook per se door laten gaan. Alleen mag hij nu ’s nachts niet buiten zijn.

De avondklok is, als hij één dezer dagen ingaat, van 20.30 tot 04.30 uur. Franckaert zou zaterdag om 04.00 uur vertrekken voor het eerste fietsgedeelte van Sint Jansteen naar Breda. Nu vertrekt hij een halfuurtje later. Dat komt dan ook mooi uit, want hoeft dan niet eerder dan 05.00 uur de grens te passeren bij Nieuw-Namen. In België loopt dan namelijk de avondklok af.

Marathon van Zeeuws-Vlaanderen

In Breda gaat Franckaert schaatsen, om vervolgens via Vlissingen naar Terneuzen te fietsen. Daar zwemt hij 5 kilometer. Het aanvankelijke plan was om daarna de marathon van Zeeuws-Vlaanderen te lopen, van de Markt in Terneuzen naar Hulst. Maar dat kan nu niet; vanwege de avondklok loopt hij de klassieke afstand nu indoor.

Óf de avondklok doorgaat en wanneer deze ingaat, wordt donderdag bekend. Dan debatteert de Tweede Kamer daarover.