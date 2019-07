Australische talenten leggen peloton hun wil op in wielerronde Sint-Jansteen

SINT-JANSTEEN - Geen maat stond er dinsdagavond op Drapac-Cannondale, de Australische opleidingsploeg van EF Education First. De ploeg had zes renners naar Sint Jansteen afgevaardigd en nam de volledige koers in handen. Het was uiteindelijk Ryan Thomas die het karwei voor de ploeg afmaakte. ,,Het is mooi dat we deze wedstrijd met een fantastische sfeer kunnen domineren”, zei de gelukkige winnaar achteraf.