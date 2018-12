Atletes moeten volwassener worden na ‘Max Verstappentje’ in Kruiningen

Over de precieze aanleiding van de clash tussen de twee bestaat geen duidelijkheid. Een feit is dat Verschuure Sanderse op een gegeven moment inhaalde, om vervolgens de wedstrijd in Kruiningen te winnen. De Vlissingse nummer twee ging direct na de finish verhaal halen, voor het oog van de camera’s. De Yersekse concurrente hield wijselijk haar mond. Bij de prijsuitreiking was het nog steeds geen pais en vree.

Over wat er bij een cross – in de wilde natuur – wel en niet mag, zijn regels die vastliggen. Engels stelt dat afsnijden, duwen en trekken verboden is. ,,Wordt dat geconstateerd, dan word je gediskwalificeerd. Maar bij de Inkelcross wordt er in het bos gelopen en is er minder toezicht dan in het open veld. We hopen dat het bij Zeeuwse wedstrijden zich allemaal zelf oplost en dat er een gemoedelijke sfeer is tussen de atleten. Soms zijn de paden smal en ontstaat er wel eens een situatie dat je elkaar raakt en dat moet je dan gewoon accepteren. Als je maatjes van elkaar bent, zoals Tim Pleijte en Tim van den Broeke, dan is het ook allemaal geen probleem. Maar ben je dat niet, dan kunnen er ‘Max Verstappentjes’ ontstaan.”