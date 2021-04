Atleet uit Overijssel zoekt loopmaat in Zeeland voor zijn marathonproject

OVERZICHT Van de start in Terneuzen tot de finish in Schoten: dit was de Schelde­prijs van 2021

7 april TERNEUZEN - Het was woensdag een bijzondere dag in Terneuzen. Aan de ene kant drukte corona de Nederlandse wielerwereld met de neus op de feiten tijdens de sombere start van de Scheldeprijs, aan de andere kant was er het besef hoe bijzonder het was dat de koers überhaupt mocht vertrekken vanuit Terneuzen en Zeeland mocht doorkruisen. Tot woensdag was er namelijk al héél lang niet gekoerst in Nederland.