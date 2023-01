Atleet uit Koudekerke bestormt de Zeeuwse recordlijsten met Groningse invloeden

Weer dubbelslag Van Anrooij en Remijn in Belgische veldrit

Op de voorlaatste dag van 2022 was er weer een Zeeuwse dubbelslag bij een veldrit in België. In Loenhout won zowel Shirin van Anrooij (elite-vrouwen) als Senna Remijn (junioren). Exact een week eerder gebeurde dat ook al in Mol.

30 december