Aron Schott Schouws sporter van het jaar

SportZee­land vreest tekort gymdocen­ten en vraagt aandacht hiervoor bij Zeeuws Topsportga­la

Voormalig topatleet Gregory Sedoc is maandag bij het Zeeuws Topsportgala, dat wordt gehouden in Nieuwdorp, de speciale gast. Hij gaat in het voorprogramma onder meer in discussie over hoe de motorische achterstand bij de jeugd weggewerkt kan worden.

2 februari