Arnemuidse loopt weer marathon voor hulp aan dochter; ‘Therapie is anders niet te betalen’

Bij de Kustmarathon slaakte Van Belzen een noodkreet, omdat haar dochter nergens goed terecht kon binnen de geestelijke gezondheidszorg en nét twee zelfmoordpogingen had gedaan. Tussen Burgh en Zoutelande liep ze toen met een oranje t-shirt met de tekst ‘HELP!’. Rondom die wedstrijd kreeg ze veel steunbetuigingen. Nu, maanden later, is haar dochter aan de beterende hand. Mede dankzij twee therapeuten. De behandelingen worden evenwel niet vergoed door de verzekering en kosten meer dan een maandsalaris per maand. Ze is nu afgelopen weekeinde een inzamelingsactie gestart via ‘gofundme’. Het streefbedrag is 25.000 euro. Inmiddels is daar dik 20 procent van binnen. De Marathon van Zeeuws-Vlaanderen zal ze in hetzelfde t-shirt lopen.