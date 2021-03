Arco Goedkoop in podcast De Zeeuwse Selectie: ‘Film van hoofdklassefinale draait soms nog in mijn hoofd’

Goedkoop is al 45 jaar actief als trainer, overal in het land. Hij is nu aan zijn tweede seizoen bij Fortis bezig, al komt er van korfballen weinig terecht. Juist voor de Souburgse ploeg is deze coronaperiode fnuikend. De selectie van TOP Arnemuiden, die hij van 2014 tot 2018 trainde, zal zich er wat makkelijker overheen kunnen zetten, denkt hij. ,,Mijn inschatting is dat TOP meer kan profiteren van de dingen die het team heeft meegemaakt. Fortis moet de wedstrijden nog spelen om ervaring op te doen, terwijl TOP die door de jaren heen al gespeeld heeft.”

Gigadruk opgelegd

Het meeste leerden de Arnemuidenaars waarschijnlijk in het seizoen 2015-2016, toen ze bijna promoveerden naar de Korfbal League. TOP werd als nieuwkomer in de hoofdklasse meteen kampioen en kwam via de play-offs, waarin KCC in een best-of-three werd verslagen, in de hoofdklassefinale terecht. Daarin bogen de rood-witten het hoofd diep voor DSC (21-13). ,,We kregen gigadruk opgelegd”, herinnert Goedkoop zich. ,,Niemand was tevreden als we de League niet zouden halen. Dat we het überhaupt tegen KCC redden, een club die al helemaal ingericht was om de stap omhoog te maken, was al heel bijzonder. Daar hebben we toen met z’n allen onvoldoende bij stilgestaan. Toen vonden we het bijna normaal dat we ook de volgende stap zouden zetten...”