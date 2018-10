Antwan Tolhoek terug bij zijn beste koers

Genieten en grenzen verleggen tijdens WK

7:00 VLISSINGEN - Het is woensdagavond, bijna half negen, als de laatste zware OCR-training in aanloop naar het WK in Londen op het punt van beginnen staat in de CrossFit-loods in Vlissingen. Het wachten is op teamlid Niek. ,,Die komt altijd om één voor half’’, klinkt het vanuit de groep. En zo geschiedde. Eenmaal compleet zet personal trainer Ivo van den Broeke (34) na een gedegen warming-up de groep aan het werk tussen de bonte verzameling van obstakels. Er zijn klimrekken, monkeybars, autobanden, zandzakken en nog veel meer.