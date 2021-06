Antwan Tolhoek noteert beste Zwitserse eindklassering, maar pakt nu geen prijs

Dinja van Liere is dark horse in olympische kwalifica­tie

2 juni VLISSINGEN - Begin 2021 was dressuuramazone Dinja van Liere nog niet in beeld voor Tokio. Maar een half jaar later is alles anders: de dertigjarige Kapelse staat met twee paarden op de long list voor de Olympische Spelen, die in totaal elf combinaties telt. Het NK van komend weekeinde is heel belangrijk voor haar.