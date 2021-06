‘Antwan Tolhoek maakt overstap van Jumbo-Visma naar Trek-Segafredo’

Opmars Thomas Wulffraat in Heikant gestuit door losgebro­ken paarden

31 mei HEIKANT In de strijd om de eerste plaats in de Goruna-serie in Heikant probeerde Thomas Wulffraat zijn tijd op de 9.9 kilometer te verbeteren en zo Sander Post van de eerste plaats te stoten. Na zeven kilometer in een strak tempo kwamen er drie losgebroken paarden op de weg lopen. Eén paard, met veulen, ging dwars op de weg staan en liep naar Wulffraat toe. Hij koos eieren voor zijn geld en klom over een hek om zich in veiligheid te brengen.