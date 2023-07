Antwan Tolhoek maakt een nieuwe rentree: ‘Ik voel me elke dag sterker worden’

Hij is net terug van een trainingskamp in Thailand. Samen met Sam Oomen maakte Tolhoek daar vele trainingskilometers. ,,Ik ben er vier, vijf weken geweest’’, vertelt de renner van de formatie Lidl-Trek. ,,Je kunt er fantastisch trainen en ik heb er echt heel veel kilometers gemaakt. Ja, echt heel veel kilometers. Ik voel me fit en voel me conditioneel sterk. Het is alsof ik uit de winterperiode kom en aan het seizoen ga beginnen.’’