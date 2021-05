Antwan Tolhoek laat zich weer aan de wereld zien: ‘De bekroning van een mooie week’

Het aantal fraaie resultaten van de 27-jarige renner van Jumbo-Visma stapelt langzaamaan op. Bovenaan de lijst blijft de bergritzege in de Ronde van Zwitserland staan uit 2019, maar deze tweede plaats komt daar kort achter.

Quote Deze prestatie is voor mij een teken dat ik goed bezig ben Antwan Tolhoek

Het is weliswaar geen overwinning, maar de manier waarop Tolhoek vijf dagen lang met de besten meereed, mocht er zijn. Hij eindigde in vier van de vijf etappes bij de beste 12, met de tweede plaats donderdag in de bergrit naar Villarrodrigo als hoogtepunt.

In die etappe moest hij alleen Miguel Angel Lopez voor zich dulden, waarmee deze Colombiaan van Movistar de basis legde voor zijn uiteindelijke zege in de Ruta del Sol. Het verschil tussen Lopez en Tolhoek bedroeg bij de eindafrekening 20 seconden.

,,De tweede plaats in het klassement is de bekroning op een mooie week‘’, vertelde Tolhoek op de site van zijn ploeg. ,,Gelukkig zijn we vandaag niet in de gevarenzone gekomen. De ploeg heeft goed werk geleverd.‘’

Stiekem gehoopt op nóg meer

,,Ik heb aan het begin van de week aangegeven dat ik me in orde voelde en wilde gaan voor een goed klassement. Ik ben blij dat het gelukt is. Natuurlijk had ik stiekem gehoopt om met mijn handen in de lucht over de finish te komen. Maar hier had ik vooraf voor getekend.‘’

,,Deze prestatie is voor mij een teken dat ik goed bezig ben. De komende dagen staan in het teken van rust. Daarna voeg ik me bij een deel van de ploeg in het trainingskamp op Sierra Nevada. Vanuit daar kan ik toewerken naar mijn volgende doelen dit seizoen.‘’

Ronde van Spanje

Volgende maand start Tolhoek op bekend terrein, de Ronde van Zwitserland. Zijn prestaties van deze week zijn daarbij een ruggensteun. Niet alleen voor die ronde, maar ook voor de Ronde van Spanje waaraan hij in augustus gaat deelnemen.

De laatste etappe in de Ruta del Sol werd zaterdag in een tumultueuze finale gewonnen door de Brit Ethan Hayter die eerder al de tweede etappe had gewonnen. Hij mocht de puntentrui mee naar huis nemen. In dat klassement eindigde Tolhoek vijfde door zijn hoge klasseringen.

Thijs de Lange

Thijs de Lange uit Kattendijke viel in de Alpes Isère Tour weg uit de top 10. Hij moest zaterdag tijd prijsgeven in de vierde etappe en zakte van de negende naar de veertiende plaats. Zijn ploeggenoot bij de Metec-ploeg, Sjoerd Bax, moest de leiding ook prijsgeven, aan de Oostenrijker Moran Vermeulen. Zondag is de bergachtige slotetappe in deze Franse rittenkoers.

Shirin van Anrooij

Shirin van Anrooij uit Kapelle werd 41ste in Spanje in de Vuelta a Burgos Feminas. De Zeeuwse renster van Trek Segafredo heeft zondag in de slotrit met Elisa Longo Borghini een ijzer in het vuur voor de eindzege in deze vierdaagse.