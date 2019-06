Antwan Tolhoek bezorgt Jumbo-Visma in Zwitserland tweede zege van de dag

Alleen Van Goethem neemt écht wat risico in het natte Yerseke

7:00 YERSEKE - In barre weersomstandigheden is de ZLM Tour woensdagavond in Yerseke van start gegaan met een proloog. Terwijl het eerste deel van de renners de individuele tijdrit van 6,8 kilometer op een nat wegdek moest afwerken, had het tweede blok meer geluk. Dat resulteerde in een overwinning voor proloogspecialist Jos van Emden (Team Jumbo-Visma) in een tijd van zeven minuten en 54 seconden. Brian van Goethem gaf zo’n 23 seconden toe en was daarmee de beste Zeeuw op een zeventiende plaats.