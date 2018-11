Anthony van Assche stopt ermee en wordt trainer

Grey is blessure te boven, geduld Van Eekelen wordt beloond

13:26 AXEL - Na een afwezigheid van anderhalf jaar, vanwege een ernstige blessure van haar paard Grey, pakte dressuuramazone Lesley van Eekelen uit Oostburg de draad weer uitstekend op. Zij liep zaterdag in de wedstrijd van de RSV Luctor et Emergo in de arena van de Beatrixhoeve in Axel twee keer op rij naar een afgetekende overwinning in M1. Haar scores met de Up to Date-afstammeling waren 67,50 en 68,16 procent.