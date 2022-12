Anouk Claassens mag naar ZK dressuur; ‘Geen spijt van aankoop Kane’

Van Anrooij derde met pijnlijke pols; ‘Ik wilde natúúrlijk in Hulst starten’

De linkerpols van Shirin van Anrooij was gisteren gewikkeld in oranje kinesiotape. Na een heel lullige val tijdens de parkoersverkenning van zaterdag had de Kapelse veldrijdster tamelijk veel last van het gewricht. Dat ze toch nog derde werd in de Vestingcross - haar beste resultaat in Hulst - verraste haar. ,,Ik heb zelfs nog even getwijfeld om te starten. Maar ja, ik wilde natúúrlijk rijden in eigen provincie.”

28 november