Annoes Willemsen pakt één eindzege in Schoondijke

SCHOONDIJKE - Tijdens het 26ste Jumbo Gravelstepstoernooi in Schoondijke was er eindwinst voor 4-speelster Annoes Willemsen (39) in het gemengd dubbel, maar verlies in de dubbel.

De plaatselijke favoriete klopte samen met Oostburger Jordy Engelaar (31) in de mixed-4 overtuigend Nadine Brenner en Norbert Willemsen (6-2 6-2). Vervolgens waren ze ook duidelijk te sterk voor José de Wit en Danijel Cosic. De uit Zagreb afkomstige Cosic (42), werkzaam bij de golfclub in Oostburg, is meer een enkelspeler dan een dubbelaar. Met een mooie smash van Willemsen, gevolgd door een netrally, was het pleit beslecht.

In het dubbel-4, samen met Ilse de Zeeuw, moest Willemsen echter met 7-5 6-3 voorrang verlenen aan Maud Kuypers van De Boskreek uit Breskens en Janita Mol van De Schaapskooi uit ’s Heer Arendskerke. ,,Janita speelde tactisch sterk en ook Maud maakte nauwelijks fouten tegen ons”, zei Annoes Willemsen, die ooit bondstraining kreeg en later 3 in het dubbel werd.

In de 5 werden Martin Henry en Norwin van Riel van het Aardenburgse Sjef nummer één door drie keer achter elkaar in de supertiebreak te winnen. Jan Goethals (62) en zijn zoon Robin (27) hielden de eer van de familie hoog door in de 6-finale Alexander Bun en Danijel Cosic met 10-3 in de supertiebreak te verslaan. ,,Mijn vader en ik zijn eigenlijk baselinespelers, maar ik heb toch redelijk wat punten aan het net kunnen maken. Mijn opa Daan Goethals werd in 1972 clubkampioen van STV Gravelsteps. Mooi dat dit weer ter sprake komt vanwege het 50-jarig jubileum van onze club”, aldus Robin Goethals.