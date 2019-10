Annemiek van Kooten en Marianne de Kok zijn de eerste winnaars in Kustmarathonweekeinde

Shirin van Anrooij week na WK-crash weer het veld in

12:34 KAPELLE - Een week na haar zware valpartij tijdens het WK op de weg rijdt Shirin van Anrooij (17) uit Kapelle al weer een veldrit in het Belgische Meulebeke. Daar wordt zondag de tweede Ethias Cross gereden. In de eerste, in Eeklo, werd ze knap vijfde.