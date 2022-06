Annelous Lammerts in ‘beast mode’ naar eerste goud in het kitefoilen

LELYSTAD - Annelous Lammerts heeft zondag haar eerste grote internationale succes geboekt in het kitefoilen. De kitesurfster uit Schuddebeurs won een wedstrijd in de Hempel World Cup Series.

De 28-jarige Schouwse groeide op in het freestyle kitesurfen, maar is tijdens de coronatijd overgestapt op het foilen. ‘Formula Kite’, de snelheidsklasse waar ze nu in uitkomt, is in 2024 voor het eerst olympisch. Lammerts heeft haar zinnen gezet op deelname in Parijs.

Op het WK van 2021 in Italië eindigde Lammerts al verrassend als twaalfde. In 2023 is die titelstrijd in eigen land. Ze zou dan een grote stap richting de Olympische Spelen kunnen zetten.

In Lelystad, waar een wereldbekerwedstrijd was voor tal van olympische klasses, kwam Lammerts als nummer één door de voorrondes. Ze plaatste zich daardoor rechtstreeks voor de eindstrijd, waar anderen nog een tussenronde moesten zien te overleven. In de eindstrijd bevestigde de Zeeuwse haar vorm: ze won weer.

,,Dit was mijn eerste finale ooit”, zei ze op de site sail-world.com. ,,In de kwalificatiewedstrijden draait het om zo constant mogelijk te zijn, maar in de finale moet je overschakelen op de ‘beast mode'. De anderen dreven me tot het uiterste. Ik zat de hele tijd op 99 procent van wat ik kan. Het probleem was alleen dat de anderen 105 procent gaven. Gelukkig won ik nog wel.”

