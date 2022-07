Annelous Lammerts gaat zich in Italië met de wereldtop in het kitefoilen meten

Samen met haar Nederlandse teamgenoten Jis van Hees en Sven van de Kamp is dat de gelegenheid om zich met de beste van de wereld te meten. De kitefoilers racen van donderdag t/m zondag en in totaal is er maar liefst 15.000 euro aan prijzengeld te verdelen.

Volgens coach Casper Bouman is dit event perfect om te kijken waar ze staan op weg naar het WK van dit en dat van volgend jaar. ,,Als alles op zijn plek valt denk ik dat Jis, Sven en Annelous een heel eind kunnen komen. Het doel is deze week om aanvallend te varen, dat brengt risico’s met zich mee maar is ook iets wat ze alleen kunnen leren door het te doen. We hebben dit jaar al grote stappen gezet. Het zou heel mooi zijn als dat er deze week al uit komt, want we weten dat het erin zit.”