Anne van de Swaluw derde in langste strandcross van de wereld

Janis Lindhout heeft haar draai gevonden

22:10 NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Janis Lindhout heeft met de valkmerrie Crème de la Crème Z in de klasse Z1 al aardig haar draai gevonden. De promovendus uit Goes liep met de veel uitstraling door de arena dravende Crème On Top-dochter in de dressuurwedstrijd van De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland naar de winst.