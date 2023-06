Anne Terpstra zesde op EK mountainbike, bijrol voor Milan Vader

updateVoor het eerst in vier jaar is Anne Terpstra er niet in geslaagd om bij het EK mountainbike op het podium te komen. Na zilveren medailles in 2020 en 2021 en een bronzen plak in 2022 moest de uit Zierikzee afkomstige international zondag genoegen nemen met een zesde plaats.