Anne Terpstra vijfde in Tokio; tien plekken winst ten opzichte van Rio

TOKIO – Anne Terpstra is dinsdag zeer verdienstelijk vijfde geworden tijdens de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio. De in Zierikzee opgegroeide olympiër had een goed ritme te pakken, maar kon niet op tegen al het Zwitserse geweld. De Zwitserse vrouwen pakten goud, zilver en brons.

Terpstra, die in Duitsland traint en gewend is aan grote keienformaties zoals ze die ook in Japan hebben, reed een zeer solide wedstrijd. De nummer 15 van de Spelen van Rio hield zich voortdurend op tussen de vijfde en de tiende plaats, altijd in de buurt van landgenote Anne Tauber. Die zakte uiteindelijk, na materiaalpech, flink terug.

De start van Terpstra was nog tegenvallend. Ze mocht zich als derde opstellen, maar liet zich vervolgens volop passeren. Pas toen de Zwitserse Jolanda Neff - zij won met een enorm verschil - gevlogen was, kwam de voormalige Zeeuwse op stoom. En waar titelfavorieten als Pauline Ferrand-Prévot, Loana Lecomte en Kate Courtney hun dag niet hadden, deed zij wat min of meer van haar verwacht mocht worden. Op de wereldranglijst is Terpstra namelijk de nummer zes.

De kopvrouw van Oranje had nog even zicht op de vierde plaats. In de slotronde zat ze samen met de Hongaarse Kata Blanka Vas. Zij was de verrassing van de dag en schudde met haar laatste adem Terpstra nog van zich af. Kata Blanka Vas is van origine veldrijdster; ze reed begin dit jaar de Vestingcross in Perkpolder.

Plankje

Het parkoers was na regenval glad en glibberig. Bij de ‘drop’ van Mathieu van der Poel (hij viel er maandag omdat er geen plank meer lag) was de plank teruggeplaatst. Opvallend was wel dat veel vrouwen daar toch overheen sprongen. Ook Terpstra deed dat elke ronde.