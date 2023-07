Anjolie Engels-Wisse is trotse moeder en trainster in één voor zoon Ivar: ‘Hij durft groot te dromen’

Twee seizoenen geleden was er ineens een soort van omslagpunt. Een 800 meter meter in Hulst. Anjolie zette een nog altijd mooie tijd neer. Zoon Ivar liep als junior niet in dezelfde race, maar overtrof even later wel de tijd van zijn moeder, een seconde of tien onder zijn eigen persoonlijk record zelfs. ,,Dat was een mooi moment.’’