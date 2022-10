Anita de Ridder is weken uit de roulatie bij TOP (en ziet haar ploeg dik verliezen)

De Ridder, de aanvoerster, koos ervoor om zich tijdens het veldseizoen te laten opereren aan haar linkerknie. Dat gebeurde afgelopen maandag in België. De Arnemuidse had al jaren last van het gewricht, maar nam de klachten lang voor lief. ,,Totdat ik er ook in het dagelijks leven last van kreeg", zei ze. ,,Toen heb ik een mri laten maken en daarna zei de arts tegen me: als ik niks eraan zou doen, zou ik over een half jaar niet meer kunnen sporten. Dat wilde ik natuurlijk niet, want ik vind het spelletje nog veel te leuk.”