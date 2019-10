Anis Karkach wil kickboksen zoals Cruijff voetbalde

Het enthousiasme in zijn stem is hoorbaar als Karkach over zijn aanstaande partij praat. In de Lotto Arena wil de jongeling zijn vierde profzege op rij boeken. Niet het minste decor dus. ,,Er kan in totaal 6000 man in’’, weet Karkach. ,,Ik heb gehoord dat het voor ongeveer 90 tot 95 procent uitverkocht is. In de kickboksschool van mijn vader zijn ook 80 kaarten verkocht. Veel mensen uit Vlissingen komen mee. Dat doet me goed. Het voelt daarom als een soort van thuiswedstrijd. Er vechten na mij ook echt grote namen, zoals Ismael Lazaar en Nordin Ben Moh.’’