Amazone uit Vrouwenpolder doet haar ‘beste paard ooit’ nooit weg

Van Anrooij begint uitgerust aan ingedikt crosssei­zoen; ‘Er zijn maar twee wedstrij­den echt belangrijk’

Voor Shirin van Anrooij is dit veldritseizoen anders dan de voorgaande. De twintigjarige Kapelse heeft maar twee doelen: Europees kampioene worden in Namen (6 november) en wereldkampioene worden in Hoogerheide (5 februari). ,,Al het andere staat in dienst daarvan”, gaf ze donderdag in Ardooie aan, waar ze haar crossseizoen begon met een tweede plaats. ,,Ik zal helemaal niet naar de verschillende klassementen gaan kijken.”

20 oktober